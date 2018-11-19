» اخصائية التغذية: تناول "حلاوة المولد" خطر

19 نوفمبر 2018 - 12:40 ص

أكدت الدكتورة رقية عز الدين، أخصائية التغذية العلاجية، أنه من الخطأ حصولنا على وجبة سكريات عالية في الليل مثل حلاوة المولد، خاصة أننا لا نمارس الرياضة بعدها.



وأوضحت "عزالدين"، في حوارها ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، الأحد، أنه لا مشكلة في تناول حلاوة المولد في الصباح، ونكتفي بقطعة واحدة.



وأضافت "لا نستطيع منع المواطنين من حلاوة المولد، ويجب تقليل تناول الأطفال من الحلاوة لأنه يؤدي لتسوس الأسنان والهيبرة الزائدة، والشقاوة، ونريد منعهم من الكربوهيدرات في العيش، ونكتفي بإعطائهم قطعة صغيرة من الحلويات".

