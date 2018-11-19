هذا ما قاله "أديب" بشأن الإفراج عن حفيد "البنا"

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المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب، على الإفراج عن طارق رمضان حفيد حسن البنا في اتهامه بقضية التحرش بكفالة قدرها 300 ألف يورو، قائلا: "جبتهم منين".
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إن جماعة الإخوان هى من دفعت تلك الكفالة، مضيفًا: "كنتم اتبرعتم بيها لأخوانكم في مصر.. ايه التنظيم الحلو ده".
وأضاف "أديب" إن خديجة بن قنة دافعت عن طارق رمضان بشدة، وأكدت أن "رمضان" وقت الحادث كان معها في الطائرة، ولكنه في نهاية الأمر اعترف بارتكابه للجريمة.


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