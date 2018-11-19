هذا ما قاله "أديب" بشأن الإفراج عن حفيد "البنا"

19 نوفمبر 2018 - 12:50 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على الإفراج عن طارق رمضان حفيد حسن البنا في اتهامه بقضية التحرش بكفالة قدرها 300 ألف يورو، قائلا: "جبتهم منين".



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إن جماعة الإخوان هى من دفعت تلك الكفالة، مضيفًا: "كنتم اتبرعتم بيها لأخوانكم في مصر.. ايه التنظيم الحلو ده".

