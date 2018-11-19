ماذا قال "تركي آل الشيخ" عن أنباء إصابته بـ"السرطان"؟

أحمد عادل شعبان
سخر المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الرياضة السعودية - من شائعة انتشرت حول إصابته بمرض السرطان.
وقال "آل الشيخ" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "سرطان ... بعدين بروح ... وش بعد".
و رد الإعلامي المصري الرياضي أحمد عفيفي على التغريدة قائلًا: "بعد الشر عليك يا أبو ناصر ربنا يحفظك و يباركلك في صحتك".
كانت شائعات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ذهاب "آل الشيخ" إلى أمريكا من أجل العلاج من هذا المرض العضال إلا أنه بهذه التغريدة وضع حدًا للشائعات.
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