ماذا قال "تركي آل الشيخ" عن أنباء إصابته بـ"السرطان"؟

19 نوفمبر 2018 - 05:27 ص

سخر المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الرياضة السعودية - من شائعة انتشرت حول إصابته بمرض السرطان.



وقال "آل الشيخ" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "سرطان ... بعدين بروح ... وش بعد".



و رد الإعلامي المصري الرياضي أحمد عفيفي على التغريدة قائلًا: "بعد الشر عليك يا أبو ناصر ربنا يحفظك و يباركلك في صحتك".



كانت شائعات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ذهاب "آل الشيخ" إلى أمريكا من أجل العلاج من هذا المرض العضال إلا أنه بهذه التغريدة وضع حدًا للشائعات.



