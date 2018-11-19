» نساء في حياة أحمد زكي: 3 فنانات رفضن الزواج منه

19 نوفمبر 2018 - 05:40 ص

حلت أمس الذكرى التاسعة والستون لميلاد الفنان أحمد زكي الذي لطالما أبهر الجميع بأدائه في مجال السينما ، لكن حياته الخاصة كانت مليئة بالنساء اللواتي ساهمن في شخصيته الحادة وعلاقته غير الجيدة بالمرأة كالتالي:



الأم

كانت طفولة أحمد زكي صعبة، فقد تركته والدته يتربى بمنزل جده، لكي تتزوج من رجل آخر عقب وفاة والده، ومنذ هذه اللحظة تملك أحمد زكي شعورًا باليتم الكامل، يتم الأب والأم، فقد حُرم من حنان والدته وهي على قيد الحياة، ولقد كانت علاقته بوالدته سببًا أساسيا في اضطراب علاقته بالمرأة طوال حياته، وتطرقت المخرجة إيناس الدغيدي إلى هذا الجانب من حياة فتى الشاشة الأسمر، موضحة أنه كان غريبا في تعامله مع المرأة "ممكن يكون أعظم رجل في الدنيا.. يحتوى المرأة.. وفي ثانية واحدة يرميها من سابع دور".



هالة فؤاد

خلال مشوار حياته، لم يتزوج أحمد زكى سوى مرة واحدة، فقط من "الملاك" هالة فؤاد، التي تعرف عليها أثناء تصوير مسلسل "الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين"، وكانت هي أم ابنه الوحيد هيثم أحمد زكي، ولكن هذا الحب العميق والزواج الذي جمعهما لم يستمر طويلًا، وانتهى بالانفصال.



وبالرغم من البُعد إلا أن أحمد زكى ظل رافضًا لفكرة الزواج بعد هالة فؤاد، ولقد وقع خبر وفاتها عليه وقع الصدمة، فقد سقط مغشيًا عليه فور سماعه أثناء تصويره أحد المشاهد، ولقد اعترف النمر الأسود قبل رحيله، بأنه قد ظلم هالة كثيرًا وأنه كان عنيدا معها وشديد الغيرة بسبب حبه الكبير لها، ولم يتمكن من الزواج أو الارتباط بأي سيدة أخرى.



نجلاء فتحي

جمعت بين أحمد زكي ونجلاء فتحي، علاقة صداقة قوية، منذ تعاونهما في فيلم "سعد اليتيم" عام 1985، وهذا ما أكدته "المرأة الحديدية" في تصريحات صحفية، ولقد أشيعت حولهما شائعات بأن ثمة علاقة عاطفية تجمع بينهما، وكانت هناك أقاويل تشير إلى أن نجلاء خشيت من هوائية أحمد زكي، وطبيعته المزاجية واختلافات طبيعة كل منهما كما أنها كانت متأكدة من عشق زكى لفنه وعمله، وهي كانت تريد استكمال حياتها مع رجل تكون لها الأولوية في حياته، ولقد دعم الناقد طارق الشناوي رواية وجود علاقة بين الثنائي في أحد مقالاته قائلًا: "أحمد زكى كان في حياته أكثر من فنانة سعى للارتباط ببعضهن مثل نجلاء فتحي وبعضهن لم يعلن عنه".



شيرين سيف النصر

ترددت أيضًا شائعات في إحدى الفترات أن ثمة علاقة جمعت بين الفنان أحمد زكي والفنانة شيرين سيف النصر، أثناء تصويرهما فيلم "سواق الهانم" عام 1994، ولكنها علاقة أيضًا لم تكلل بالنجاح، فقد صرحت شيرين أن الإمبراطور طلب الزواج منها بالفعل، ولكن عائلتها رفضت ذلك العرض.





رغدة

ارتبطت الفنانة رغدة ارتباطًا وثيقًا بالنمر الأسود أحمد زكي، شاركته في بطولة أربعة أفلام سينمائية وهي "كابوريا" و"الإمبراطور" و"إستاكوزا" و"أبو الدهب"، كما كانت هي الرفيقة طوال فترة مرضه، وفى أيامه الأخيرة في الدنيا، إلى الدرجة التي دفعت الشائعات تنتشر حول نيتهما الزواج، وهو الأمر الذي نفته رغدة بعد وفاة النمر الأسود مؤكدة أنه عرض عليها الزواج وهو على سرير المرض لحمايتها من الحملة التي شُنت ضدها.



وعنه كانت تقول رغدة: "لم يكن أحمد زكى في حاجة للكلام لكي أفهمه"، مؤكدة أن هناك حالة حب مختلفة جمعت بينهما، وصفتها قائلة: "طول عمرنا بنحب بعض بطريقة خاصة مش بطريقة روميو وجولييت.. تركيبتنا شبه بعض".





شهيرة

يسرا



وأكدت في حوار مع برنامج " ولا تحلم" مع الإعلامي نيشان، أن الكيمياء بينهما كانت على المستوى الفني والشخصي أيضًا، وأشارت إلى أنه ترك بصمة كبيرة في مشوارها الفني، كما أكدت أنه كان يقول عنها: "هذه نصفي.. هذه توءمي.. كان فيه كيمياء بيننا".كانت هي "نعم" الصديقة لأحمد زكى، فقد كانت من المقربين إليه فهما أبناء مدينة الزقازيق، وكانت بالنسبة له رفيقة وشقيقة، وبدأت علاقتهما منذ دراستهما في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأكدت في أحد الحوارات الصحفية أنها أول من اكتشفته حينما كان شابًا قادمًا من الزقازيق ونصحته بالاتجاه إلى التمثيل، وساندته لإيمانها بموهبته، كما أنها تنبأت له بمستقبل فني مبهر.كانت أيضًا صديقة مقربة للنمر الأسود، وشاركته في بطولة عدد من الأفلام، والتي قالت عن العلاقة التي تربط بينهما: "كان بيننا صداقة عظيمة، وهو كان إنسانا لن يتكرر.. شخص مختلف.. فنان رائع.. بيحب شغله حب لا نهاية له"، ووصفته في أحد الحوارات الصحفية بأنه عطوف كريم، ولقد اقتربت منه أثناء تصوير فيلم الراعي والنساء، ورأت كيف يتعامل مع الجميع بتواضع، كما أنها أكدت في هذا الحوار على أنه كان خفيف الدم، ولديه ملكة التقليد.