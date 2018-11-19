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اتحاد الكرة يفجر مفاجأة مدوية عما فعله كارتيرون في لقطة "أزارو"

الرياضة

تيشيرت أزارو
تيشيرت أزارو

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اتحاد الكرة

كارتيرون

فجر أحمد مجاهد - عضو الاتحاد المصري لكرة القدم - مفاجأة من العيار الثقيل بعد إعلانه أن باتريس كارتيرون - مدرب الأهلي - كان مدانًا في واقعة "قميص أزارو" الشهيرة .

وقال "مجاهد" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد" : "نحن في اتحاد الكرة لم نصدر بيانًا لدعم الأهلي قبل مباراة الترجي .. كل ما في الأمر أنه وصلنا رد من الأهلي فوضعنا له مقدمة وأرسلناه للاتحاد الأفريقي لكن لا علاقة لنا بالأمر لأننا نفهم اللوائح جيدًا".

وأضاف: "يتهمونا أننا لم نتدخل لمنع العقوبات عن الأهلي مثلما فعل الاتحاد التونسي مع الترجي .. أقول لك أن كارتيرون كان يستحق الإيقاف ومع ذلك تم الاكتفاء باستدعائه للجنة الاستماع .. أثبتت الكاميرات أنه تدخل وأمر لاعبه وليد أزارو بتقطيع التيشيرت الخاص به".

وتابع: "اتحاد الكرة المصري قوي جدًا لكنه يفهم اللوائح جيدًا .. والأهلي خسر في نهائي أفريقيا لأنه لم يكن موفقا".

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