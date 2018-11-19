الخارجية الكويتية: إجراءات قانونية ضد المصريين الذين أساءوا لنا

19 نوفمبر 2018 - 07:02 ص

أكد خالد الجار الله - نائب وزير الخارجية الكويتي - أن بلاده سوف تتخذ إجراءات قانونية ضد كل المغردين المصريين الذين يعتبرهم "أساءوا للكويت" بعد أزمة النائبة صفاء الهاشم.



وقال "الجار الله" في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية : "بلادنا تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها سواء كان من المصريين أو غيرهم".



وأضاف أن السفير المصري لدى الكويت سيلتقي بمساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي لبحث موعد انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين.



وكانت نائبة كويتية تُدعى صفاء الهاشم فجرت موجة من الجدل بعد تصريحات مسيئة للمصريين ما دعا عدد كبير من المصريين للرد عليها.



