» بعد سقوطه على المسرح.. الكشف عن الحالة الصحية لأحمد زاهر

19 نوفمبر 2018 - 07:08 ص

كشفت الفنانة منة فضالي عن الحالة الصحية للممثل أحمد زاهر بعد سقوطه فجأة أثناء حضوره إحدى الحفلات الغنائية .



وقالت "منة" خلال تدوينة عبر "انستجرام" : "مش عارفة أقول إيه بجد بس حسبي الله ونعم الوكيل، أحمد زاهر زي الفل و بصحة كويسه جدًا جدا، إيه المشكلة إنه رجله اتلوت، عادي شوية وهيكون أحسن من الأول، لكن ليه الحوارات".

وتابعت: "ارحموا الناس شوية، أحمد إنت عشرة عمري، وربنا يعلم معزتك عندي، إنت مش صاحب جدع و بس، لا إنت أخ بجد ومراتك ست بـ100 راجل، ربنا يخليكم لبعض ويخليكم ليا، إنت أنضف خلق الله باحترامك وأدبك و حبك لشغلك وجمهورك".