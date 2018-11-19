الكشف عن محتوى "الفلاشة" التي تدين معشوق جماهير الأهلي

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غالي يتهم عرابي بالسمسرة
غالي يتهم عرابي بالسمسرة

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حسام غالي

هيثم عرابي

كشف الإعلامي هاني حتحوت فحوى "الفلاشة" التي تقدم بها كل من حسام غالي ومحمد فضل لإدارة النادي الأهلي بعد إعلان عودة "هيثم عرابي" للجنة التعاقدات .

وقال "حتحوت" في برنامج "الماتش" الذي يقدمه على شاشة "صدى البلد" إن سيد عبد الحفيظ - المشرف على الكرة - بالأهلي قرر تجميد "غالي" و "فضل" لحين الفصل في الأزمة المشتعلة بينهما وبين هيثم عرابي.

وأشار"حتحوت" إلى أن الفلاشة المذكورة تحتوي على تسجيلات تتهم "عرابي" بالتربح والسمسرة من حصيلة بيع أو التعاقد مع بعض اللاعبين للأهلي مثل عمرو جمال وعمرو السولية وهندريك .

كما تحتوي الفلاشة على سجلات تؤكد أن "عرابي" رفض التعاقد مع المدرب البرتغالي جورفان فييرا لرفض الأخير دفع عمولة له في التعاقد.

ومن المتوقع أن يرفع "عبد الحفيظ" تقريرًا بخلاصة التحقيق لرئيس النادي محمود الخطيب بعد عودته من رحلته العلاجية.

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