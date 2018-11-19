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مصرع وإصابة 16 في حادث مروع بأسوان

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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حادث مروع

حادث أسوان

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون على طريق "أسوان - أبو سمبل" بالقرب من مدخل مصنع أسمنت أسوان.

لقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي "أسوان - أبو سمبل" بين سيارة ميكروباص وأوتوبيس مما أسفر عن مصرع 5 وإصابة 11 .

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