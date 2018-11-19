» شاهد .. لاعب يضيع هدفًا سهلًا بطريقة كوميدية

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منتخب ليسوتو

أضاع مهاجم منتخب ليسوتو فرصة لإحراز هدف قد يوصف بأنه الهدف الأسهل في التاريخ خلال مباراة جمعت منتخب بلاده مع تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن الحظ لم يبتسم للمهاجم توميلو خوتلانغ، خلال المباراة التي أجريت، عشية الأحد، مشيرة إلى أن غياب التركيز كان من العوامل التي ساهمت في تضييع هذه الفرصة.

وانفرد خوتلانغ بمرمى منتخب تنزانيا بعدما تخطى الحارس، لكنه لم يتمكن من وضع الكرة في المرمى بالشكل المناسب، إذ اصطدمت بالقائم وعادت له مرة أخرى، ليتعامل معها بنفس الخطأ، ويضيع فرصتين سانحتين للتسجيل في أقل من 3 ثواني.

يشار إلى أن المباراة انتهت لصالح ليسوتو بهدف نظيف، سجله اللاعب نكاو ليروتولي في الدقيقة 76.

ويحتل منتخب تنزانيا المركز الثاني في المجموعة الأخيرة برصيد 5 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على ليسوتو، صاحب المركز الثالث. ولم يتم بعد التعرف على المتأهل الذي سيرافق أوغندا إلى "كان 2019" في الكاميرون.


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