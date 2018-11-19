ذهب إلى منزل حبيبته لابتزاز أهلها فحدث ما لم يتوقعه

19 نوفمبر 2018 - 08:51 ص

تكشفت جريمة التبين المروعة التي راح ضحيتها قهوجي عمره 18 سنة ، حيث قام شخصان بقتله وتقطيع جثته لكن وراء الأمر قصة طويلة تشبه الأفلام العربية .



قبل أشهر اضطر والد فتاة تُدعى بسمة (اسم مستعار) للهروب من منطقته بأسيوط بعد أن وقعت في الخطيئة مع شاب من بلدتها ، واستقر بمنطقة التبين في القاهرة .





هربت الأسرة، واتخذت لنفسها مسكنًا جديدًا في منطقة التبين، ولكي يستقر "الحج جاد" والد الفتاة مع ابنته، توسل قبلها لابن شقيقته "فتحي. س"، للزواج منها صوريًا لمدة شهرين فقط، ولإسباغ "الحبكة" افتعل معه مشاجرة وعقدا جلسة صلح عرفية وخلالها تصاعد التوتر بين الطرفين فرمى الشاب يمين الطلاق على الفتاة أمام الجيران الجدد لينهي الزواج المزعوم.

بتلك الطريقة، ظنت الأسرة أن الأمر سينسى بعدما حازت الفتاة الضحية لقبها الجديد "مطلقة"، لكن ألمًا كان ينغص حياة العائلة الصعيدية فسلبت من ابنتها حريتها "متطلعيش ومتتكلميش في التليفون ومتبصيش من الشباك".

وما إن بدأ الجميع يطوي صفحة "العار والشرف المفقود بعد أن تعافت ابنتهم بالزيحة الصورية"، لكن ما هي إلا أيام وعاد الماضي الخبيث لينبش أسرار صفحة طوتها الأسرة كرهًا ورغما.



