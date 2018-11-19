سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

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الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 19 نوفمبر.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند مستوى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الدولار ليسجل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية ليسجل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار 17.89 للشراء و17.99 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.


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