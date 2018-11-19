  • الإثنين 19 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:44 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

"صلاح" يطالب الجماهير بهذا الأمر

السيسي

الرئيس يشهد الاحتفال بالمولد النبوي

الإعلامي عمرو أديب

بالفيديو.. أديب: "لو مراتي ماتت هتجوز على طول"

سعيد حساسين

حساسين: "ده إعلام سيدي العريان"

آل الشيخ

ماذا قال "تركي آل الشيخ" عن أنباء إصابته بـ"السرطان"؟

محمود أبو الوفا الصعيدى

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

أرشيفية

ذهب إلى منزل حبيبته لابتزاز أهلها فحدث ما لم يتوقعه

غالي يتهم عرابي بالسمسرة

الكشف عن محتوى "الفلاشة" التي تدين معشوق جماهير الأهلي

صفاء الهاشم

الخارجية الكويتية: إجراءات قانونية ضد المصريين الذين أساءوا لنا

بالتزامن مع مؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ

السعيطي: الرئيس شدد على تكاتف المجتمع الدولى

آخر الأخبار

السعيطي
السعيطي

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

جامعة الأزهر تحصد 4 جوائز بالمؤتمر الدولي للابتكار

#

خبير روسي: نتائج انتخابات الكونجرس تزيد الانقسام في أمريكا

#

أردوغان: سنكون أول من يقف في وجه هؤلاء

#

ترامب: هذا موعد كشف لغز اختفاء خاشقجي

أشاد الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطى رئيس المجلس القومى للتنمية الزراعية وشئون المصدرين بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى ألقاها  فى مؤتمر التنوع البيولوجى بمدينة شرم الشيخ والذى تترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية ويعد اكبر مؤتمر بالأمم المتحدة .

أشار السعيطى إلى أن الرئيس السيسي فى كلمته تحدث عن اتفاقية التنوع البيولوجى والتى اعتمدت عام 1992 إلا أنها لم تتمكن من حشد المجتمع الدولى للتصدى بفاعلية للتدهور المستمر فى التنوع البيولوجى.

وأكد السعيطى أن الرئيس السيسي شدد على تكاتف المجتمع الدولى حتى ينجح فى تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية خاصة أن هناك تحديات صعبة تواجه النظم البيئية المختلفة وإذا اضفنا لذلك الآثار السلبية لتغير المناخ.

 وأكد السعيطى أن المؤتمر الذى استضاف أكثر من 196 وزيرًا للبيئة هو الأضخم والحدث الأهم فى الفترة الحالية ، مضيفًا أن فوائد التنوع البيولوجى عديدة ومنها  أنه يقدم  لنا الطعام المتنوع ويساعد النباتات والحيوانات على التكيف مع تغير المناخ كما يزيد من مرونة المنتجين وأيضًا يحافظ على صحة أنظمتنا البيئية وتحسين خصوبة التربة وجودة المياه.

وأشاد السعيطى باختيار الرئيس السيسي لشعار المؤتمر باسم الاستثمار البيولوجى من أجل الناس والكوكب .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» لأول مرة منذ الأزمة.. وفد أردني يزور سوريا
» تفاصيل مفجعة ترويها فتاة اغتصبت على يد داعش
» رأيت الشمس تخرج من مغربها
» براءة سعد لمجرد من الاغتصاب
» مرتجى: "الخطيب يجرى عملية جراحية دعواتكم"
» شاهد.. سر دفن سائحة فرنسية بالأقصر
» سمير صبري: "ده فجر وقلة أدب"
» فنانة شهيرة: تعرضت لأزمة صحية كبرى وشيلت "الطحال"
» شاهد .. لاعب يضيع هدفًا سهلًا بطريقة كوميدية
» مصرع وإصابة 16 في حادث مروع بأسوان
» بعد سقوطه على المسرح.. الكشف عن الحالة الصحية لأحمد زاهر

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»