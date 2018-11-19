السعيطي: الرئيس شدد على تكاتف المجتمع الدولى

19 نوفمبر 2018 - 10:41 ص

أشاد الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطى رئيس المجلس القومى للتنمية الزراعية وشئون المصدرين بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى ألقاها فى مؤتمر التنوع البيولوجى بمدينة شرم الشيخ والذى تترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية ويعد اكبر مؤتمر بالأمم المتحدة .

أشار السعيطى إلى أن الرئيس السيسي فى كلمته تحدث عن اتفاقية التنوع البيولوجى والتى اعتمدت عام 1992 إلا أنها لم تتمكن من حشد المجتمع الدولى للتصدى بفاعلية للتدهور المستمر فى التنوع البيولوجى.

وأكد السعيطى أن الرئيس السيسي شدد على تكاتف المجتمع الدولى حتى ينجح فى تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية خاصة أن هناك تحديات صعبة تواجه النظم البيئية المختلفة وإذا اضفنا لذلك الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأكد السعيطى أن المؤتمر الذى استضاف أكثر من 196 وزيرًا للبيئة هو الأضخم والحدث الأهم فى الفترة الحالية ، مضيفًا أن فوائد التنوع البيولوجى عديدة ومنها أنه يقدم لنا الطعام المتنوع ويساعد النباتات والحيوانات على التكيف مع تغير المناخ كما يزيد من مرونة المنتجين وأيضًا يحافظ على صحة أنظمتنا البيئية وتحسين خصوبة التربة وجودة المياه.

وأشاد السعيطى باختيار الرئيس السيسي لشعار المؤتمر باسم الاستثمار البيولوجى من أجل الناس والكوكب .