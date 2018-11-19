والدة الصيدلي ضحية الاعتداء: "ابني محدش رحمة"

19 نوفمبر 2018 - 10:44 ص

كشفت الحاجة آمال سيد علي، والدة أحمد طه، الصيدلي المصري المقتول في السعودية، عن سبب قتله أثناء أداء عمله بإحدى الصيدليات الكبرى في مدينة جازان.

وقالت الأم خلال حوارها ببرنامج مساء "دي أم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري علي فضائية "دي أم سي": "قبل الحادث بيوم تحدثت مع ابني عبر الهاتف، وأخبرني أن أحد المواطنين السعوديين قام بشراء دواء دون الحصول على فاتورة، ثم عاد مرة أخرى لإعادة الدواء، مؤكدة أن نجلها رفض إعادة الدواء إلا بالفاتورة".=

وأضافت الأم المكلومة: "ماليش غير ابني أحمد في الدنيا، هو سندنا الوحيد وأبوه تعبان، ابني سافر عشان يكوِّن نفسه ويتجوز، لكن مفيش حد رحَمه، أنا مش عارفة أقول إيه، هو ماعملش حاجة عشان يحصل له كل ده، ابني إنسان محترم الناس كلها تشهد له بالأدب والأخلاق، اتقتل وهوّ بيشتغل".

واختتمت الأم حديثها مطالبًا بسرعة القصاص العادل من القاتل معقبًا: "لازم كل اللي اشترك في الجريمة ياخدوا جزاءهم، زي ما قتلوا ابني وضيَّعونا لازم ياخدوا جزاءهم".