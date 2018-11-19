سفاح يعترف بقتل 90 شخصًا

19 نوفمبر 2018 - 10:59 ص

تمكنت شرطة كاليفورنيا من فك لغز قتل أربع حالات في ظروف غامضة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب اعترافات المتهم بقتل 90شخصًا خلال أربعة عقود، وأصبح بذلك واحدًا من أكثر السفاحين الدمويين في تاريخ الولايات المتحدة.

كان السفاح المسن المعروف باسم "صامويل ماكدويل _78عاماً" يقضي بالفعل حكما بالسجن مدى الحياة عن ثلاث جرائم عندما اعترف لمحقق في تكساس عن جرائمه.

وأكد الضابط أن لم يكن يعرف من كل هؤلاء الضحايا سوى اثنين قتلهما في بلدة هوما بولاية لويزيانا، وقد تم العثور على دورثي ريتشارد (59 عاما) ميتة في عام 1982، واكتشفت جثة ديزي ماكغواير( 40 عاما) في عام 1996، بعد أن تم خنقهما،ويحقق الضباط، أيضاً، في اعترافاته بعمليات قتل أخرى.

وقال مكتب شريف مقاطعة بيب في ولاية جورجيا، إن اعترافات ليتل سمحت للمحققين بإغلاق ملف قضية قتل حدثت عام 1977، وأخرى ارتكبها في عام 1982 حيث قتل امرأة تدعى فريدينا سميث تم العثور على جثتها في وقت لاحق في الفناء الخلفي لمنزل يقع في بلدة “ماكون”.

ولم يتم التعرف على هوية الضحية في جريمة عام 1977 حيث تم العثور على بقايا هيكل عظمي على حافة بقعة مشجرة.

وسافر اثنان من محققي مقاطعة بيب إلى مدينة ديكاتور في ولاية تكساس لاستجواب السفاح ليتل، وقال مكتب الشريف إنه أعطاهم تفاصيل ومعلومات محددة تربطه بكل من جرائم القتل ،وتم إخطار عائلة سميث بالتطورات الجديدة.

وأكد "بوبي بلاند"، محامي مقاطعة ايكتور، إن أحد اعترافات ليتل كان عن مقتل دينيس كريستي براذر في فبراير/ شباط عام 1994 في بلدة أوديسا بتكساس.

وأوضح بلان في بيان: "ظرا للعمل المتفاني والدؤوب الذي قام به عناصر قوات شرطة "تكساس رينجرز" وهولاند رينجرز" سيتم التاكيد ما اذا كان ليتل هو السفاح الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة".