ضبط طن ألبان فاسدة فى بنى سويف

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إصابة 11 شخصًا بسبب وجبات فاسدة في بني سويف

تمكن مكتب مراقبة الأغذية بإهناسيا ببنى سويف من ضبط أحد الأشخاص وبحيازته طن لبن فرز يقوم بتجميعه من المنازل بالقرى، وبفحصه تبين وجود تغير فى خواصه الطبيعية واحتوائه على ذباب وحشرات.

وقامت الحملة بالمرور على محل بقالة ببندر إهناسيا، وتم ضبط أنواع مختلفة من الأغذية منتهية الصلاحية عبارة عن (64 علبة زبادى - 5 زجاجات مياه غازية سعة واحد لتر – 3 علب خلطة سحلب) وتم تحرير محضر والعرض على النيابة العامة، كما تم سحب 25 عينة من الأغذية المختلفة من بعض محلات البقالة، وسحب 18 عينة حلوى مولد، وأعدمت الحملة 35 كيلو حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم تحرير 4 محاضر جنح صحية لغير الحاصلين على شهادات صحية.


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