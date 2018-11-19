فندى: لهذا السبب لا تثق فى "المطبلاتية"

19 نوفمبر 2018 - 11:08 ص

استنكر مأمون فندى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الامريكية، وجود ما يعرف داخل المؤسسات الاعلامية والدوائر السياسية والثقافية بـ"المطبلاتية"، دون الالتفات لوضع الملاحظات او إبداء الآراء فى قضايا مهمة .

وطالب فندى خلال تغريدته على تويتر المواطنين بألا يثقوا فى مثل هؤلاء الاعلاميين قائلا " :"لا تثق في المطبلاتيه فكما طبلوا لمبارك طبلوا لمرسي، الذي يطبل لك سيطبل لغيرك ".

وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعى على المنشور فقال نور احمد: " ليس مرسي فقط يادكتور في الثمانينات مصطفى بكري كان بينشر الكتاب الاخضر للقذافي في احد الجرائد المصرية المعروفة اكتر من كده ايه ومجد مبارك والاخوان ويستمر".

وسخرت مها صلاح قائلة :" شكلنا مولودين على ايد فرقة حسب الله ".