فندى: لهذا السبب لا تثق فى "المطبلاتية"

حنان حمدتو
استنكر مأمون فندى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الامريكية، وجود ما يعرف داخل المؤسسات الاعلامية والدوائر السياسية والثقافية بـ"المطبلاتية"، دون الالتفات لوضع الملاحظات او إبداء الآراء فى قضايا مهمة .
وطالب فندى خلال تغريدته على تويتر المواطنين بألا يثقوا فى مثل هؤلاء الاعلاميين قائلا " :"لا تثق في المطبلاتيه فكما طبلوا لمبارك طبلوا لمرسي، الذي يطبل لك سيطبل لغيرك ".
وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعى على المنشور فقال نور احمد: " ليس مرسي فقط يادكتور في الثمانينات مصطفى بكري كان بينشر الكتاب الاخضر للقذافي في احد الجرائد المصرية المعروفة اكتر من كده ايه ومجد مبارك والاخوان ويستمر".
وسخرت مها صلاح قائلة :" شكلنا مولودين على ايد فرقة حسب الله ".
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