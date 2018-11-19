وزير الأوقاف: تكريم الرئيس للعلماء يزيدهم تفانيا فى العمل

19 نوفمبر 2018 - 11:26 ص

اعتبر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى سيتم اليوم للعلماء من مصر وخارجها في الاحتفال بذكرى المولد النبوي، مسؤولية كبيرة تقع على هؤلاء العلماء، ويجب أن يحرص من يتم تكريمه على أن يكون على قدر هذا التشريف، وأن يزيده هذا التكريم عطاء وتفانيًا في خدمة الوطن.

وأضاف الوزير فى بيان له صباح اليوم أن تكريم الرئيس للعلماء يعد دعمًا كبيرًا للفكر الوسطي المستنير في ضوء ريادة مصر في حمل لواء السماحة والوسطية، كما أن تكريم المتميزين من قيادات الأوقاف في مجال الشؤون المالية والإدارية والقانونية يعطي دفعة كبيرة لمزيد من التميز والتفاني في العمل لدي جميع أبناء الوزارة الذين ينظرون إلى المكرمين من زملائهم نظرة القدوة.