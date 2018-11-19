عامل ينشر صور زوجته عارية مع الأصدقاء

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قررت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، إحالة "ح. م" "جزار، 39 سنة"، للمحاكمة لنشره صور زوجته عارية، على السوشيال ميديا، وتوزيع بعض الصور على أصدقاء ابنه، للمحاكمة.

وردت معلومات لقسم شرطة المرج من "أمل.ك" "ربة منزل، 32 سنة"، يفيد باتهام "ح. م"" جزار، 39 سنة" بنشر صورها بالملابس الداخلية وتوزيع صور فاضحة لها على أصدقاء ابنها بالمركز الخاص بالدروس الخصوصية للطفل "أيمن" ما أدخله في حالة اكتئاب شديدة من كثرة نظرات أصدقائه وتساؤلاتهم حول توزيع والده لصور والدته العارية عليهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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