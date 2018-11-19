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"اغتصاب تحت التهديد".. حكاية فتاة اغتصبت من صديقها

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عرضت قناة العربية، في تقرير تليفزيوني، اعترافات شابة تدعى "هدى"، تعرضت للاغتصاب من قبل شخص كانت في علاقة معه، واغتصبها تحت التهديد بفضح أمرها.

وأشارت الفتاة إلى أنها كانت في علاقة مع شخص، وقام بتصويرها، وما أن طلبت منه الانفصال حتى ابتزها بهذه الفيديوهات، وهددها إما أن تظل معه أو ينشرها.

كما عرض التقرير تجربة واقعية لفتاة قامت بتمثيل أنه تم اغتصابها من قبل شخص ما، واشتكته للمارة في الشارع، لاختبار ردود أفعالهم، التي جاءت سلبية في بعض الأحيان، وإيجابية في أحيان أخرى، ضمن حملة "مين الفلتان"، التي تهدف لتوعية المجتمع بهذه الجريمة.

 شاهد الفيديو..


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