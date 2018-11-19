الأمن يحاصر 3 تجار مخدرات ثروتهم 90 مليونًا

19 نوفمبر 2018 - 01:07 م

ألقت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، القبض على ثلاثة أشقاء، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات وقدرت ثرواتهم بـ 90 مليون جنيه.

وبينت التحريات عن قيام محمد . س . م 39 سنة - محكوم عليه بالإعدام، وغرامة 500 ألف جنيه في قضية مخدرات، وسعد. س . م – 37 عامًا – عاطل – شقيق الأول (محبوس على ذمة قضية مخدرات وحكم عليه فيها بالإعدام، وأحمد. س . م – 28 سنة – عاطل – شقيق الأول) والثاني (محبوس على ذمة قضية مخدرات، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه بتكوين ثروة طائلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وقيامهم بالتصرف الصوري في ثرواتهم لذويهم.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنه جرى تشكيل فريق عمل برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية.

جرى توثيق السلوك الإجرامي للمتحري عنهم في جريمة غسل الأموال، بحصر 26 شاحنة مجهزة بثلاجات لنقل البضائع، وعقارات ومكاتب استيراد وتصدير، ووثائق تأمين على الحياة، وحسابات وشهادات بنكية، وأوعية ادخارية بالبنوك بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم، وقدرت إجمالي ثرواتهم الحالية بنحو 90 مليون جنيه