جمعة: الخطاب الدينى عملية ديناميكية لا تتوقف

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وكالات - حنان حمدتو

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قدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة ذكرى مولد رسول الإنسانية محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وقال جمعة  خلال الكلمة التي ألقاها بافتتاحية احتفال مصر بذكرى المولد النبوي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إنه يشكر الرئيس على دعوته بتجديد الخطاب الديني، مضيفًا: "الرسول علمنا أنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله”، مضيفًا أن الخطاب الديني عملية ديناميكية لا تتوقف ولا ينبغي أن تتوقف، مع الحفاظ على التفرقة بين الثابت والمتغير".

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