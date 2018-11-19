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محتجون فرنسيون يغلقون 3 مستودعات للوقود

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من الاحتجاجات
من الاحتجاجات

وكالات- الدويني فولي

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أغلق محتجون في فرنسا ثلاثة مستودعات للوقود اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وقال متحدث باسم شركة توتال إن الشركة تدير اثنين من المستودعات الثلاثة أحدهما في فيرن قرب مدينة رين في شمال غرب البلاد فيما يقع الآخر في فو-سير-مير في الجنوب.

وأشار إلى أن المستودع الثالث، وتشارك توتال في ملكيته لكنها لا تديره، يقع في لا روشيل.

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في أنحاء فرنسا اليوم السبت احتجاجًا على زيادة الضرائب على الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون. وشهدت المظاهرات مقتل محتجة بطريق الخطأ وإصابة عشرات آخرين.

وتسبب المتظاهرون، الذين خرجوا في إطار حركة شعبية تعرف باسم ”السترات الصفراء“، في اختناقات مرورية على الطرق السريعة وحالوا دون وصول المسافرين إلى بعض المطارات.

وجرت الموافقة على زيادة الضرائب على الوقود أواخر عام 2017 وبدأ التأثير يظهر مع ارتفاع أسعار الوقود في أكتوبر تشرين الأول، لكن الأسعار تراجعت إلى حد ما منذ ذلك الحين.

وتهدف زيادة الضريبة على الديزل إلى تشجيع السائقين على قيادة سيارات أكثر مراعاة للبيئة.


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