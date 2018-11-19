وزير الدفاع التركي يكشف مفاجأة عن قضية "خاشقجي"

19 نوفمبر 2018 - 01:17 م

صرح خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، بأن قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قد نقلوا أجزاءً من جثته خارج تركيا في حقائب، وفقًا لما نقلته قناة "سي.إن.إن ترك".

وقال أكار في منتدى على هامش مؤتمر دولي في هاليفاكس في كندا: "هناك احتمال أن يكونوا غادروا البلاد بعد ثلاث أو أربع ساعات من ارتكاب الجريمة، وربما أخذوا أجزاء الجثة معهم في حقائب، دون أن يواجهوا مشكلات بسبب حصانتهم الدبلوماسية".

وقالت تركيا إن مجموعة من 15 فردًا، منهم "فريق تطهير" من رجلين، شاركت في العملية، وإن جثة خاشقجي قطعت، ودعا مسؤولون أتراك كذلك للتحقيق فيما إذا كانت الجثة قد أذيبت في حمض.

وقتل خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة وكاتب المقال في صحيفة واشنطن بوست، في القنصلية السعودية، يوم الثاني من أكتوبر.