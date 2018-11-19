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البحوث الفلكية: غرة ربيع الآخر 8 ديسمبر 2018

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وكالات - حنان حمدتو

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أفاد معهد البحوث الفلكية بأن يوم  8 ديسمبر لعام 2018  هو غرة  شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 20 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من ربيع الأول 1440 هجريًا الموافق 7 ديسمبر لعام 2018.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، أن الهلال الجديد يبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 20 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفى باقى المحافظات يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 18 و22 دقيقة ، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 3 و26 دقيقة .


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