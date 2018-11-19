السيسي: "كلنا هنتحاسب قدام ربنا يوم القيامة"

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل وإعداد القادة ستأخذ من الشباب الدعاة والعلماء، مطالبًا وزير الأوقاف أمام الجميع باختبار عدد من شباب الدعاة لتعرض عليهم الأكاديمية ليتشرب مع ما يدرسه من العلوم الدينية من الدين طريقة التأهيل للقائد الشامل.

وأضاف الرئيس خلال كلمته في احتفال المولد النبوي الشريف بقاعة الأزهر للمؤتمرات: "الجميع سيتقابل أمام الله يوم القيامة ويحاسب على كل كلمة قالها وكل فعل صدر منه وسنحاسب أمامه سبحانه وتعالى".

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