هلال يستعرض المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن خلال الفترة الماضية

19 نوفمبر 2018 - 02:22 م

أكد المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن الفترة الماضية شهدت نشاطا مكثفا لحزب مستقبل وطن بصفته الحزب الأقوى والأكثر انتشارًا داخل مصر، مؤكدًا أن مستقبل وطن له الدور الأكبر في المشاركة المجتمعية والتي تأتي من باب المسئولية تجاه مواطنيه.

وأوضح هلال في تصريحات صحفية له، أن المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن ظهرت بوضوح من خلال إقامة معارض بسلع مخفضة خاصة لمواجهة أزمة ارتفاع بعض السلع الغذائية الضرورية، وتوزيع أدوات مدرسية، وإقامة حفلات زواج جماعي، وقوافل طبية وترميم مدارس ومساعده في ترميم منازل ، ومحاربة الدروس الخصوصية من محو امية، ومساعدات في عمليات قلب مفتوح وعمليات زراعة القرنية وغيرها الكثير.

ولفت "أمين تنظيم مستقبل وطن"، إلى أن هذا الدور كان ضروريا على حزب مستقبل وطن من باب المسئولية المجتمعية تجاه مواطنية وهو تخفيف الأعباء عن الشعب ومشاركتهم جميع مشاكلهم والتواجد داخل الشارع المصري ، مشيرًا إلى أن كل فضلاً عن الدور الأساسي له كحزب سياسي وتدريب وتأهيل الكوادر السياسية الشابة.

وأضاف "هلالي" أن الحزب يقوم بعقد ندوات لمكافحة الأفكار الإرهابية وكذلك لمكافحة المخدرات في كل محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من فعاليات الحزب على الأرض.