تأييد استمرار التدابير الاحترازية للمتهمين بقضية المترو

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الطلائع

بتورجت

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، استمرار التدابير الاحترازية  لـ 10 متهمين بالتوجه يومين في الأسبوع، إلى القسم التابع لكل متهم في القضية رقم 718 لسنة 2018  حصر أمن الدولة، والمعروفة إعلاميًا بـ "قضية المترو".

وتضم قائمة المتهمين، هيثم محمدين، وعبير هشام، ويوسف أحمد، ومحمد عبدالمجيد، وأحمد عبد الرحمن، و5 آخرين.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وسكرتارية عمر عاشور.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، والتظاهر وتحريض المواطنين على الاحتجاج على رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.


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