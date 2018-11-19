  • الإثنين 19 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:28 م
بحث متقدم
السيسى

السيسى:هناك إساءة كبيرة يجب أن تتصدوا لها

الرئيس السيسي

نص كلمة "الرئيس" فى الاحتفال بالمولد النبوى

محمد صلاح

"صلاح" يطالب الجماهير بهذا الأمر

السيسي

السيسي: "بشوف العجب وأنا بدير الدولة"

خلوصي أكار

وزير الدفاع التركي يكشف مفاجأة عن قضية "خاشقجي"

صورة الخبر

هكذا تبدو القاهرة بعد بناء العاصمة الإدارية الجديدة

السيسي

الرئيس "السيسي" يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي

ارشيفية

اختطاف طائرة إسرائيلية في نيويورك

الإعلامي عمرو أديب

بالفيديو.. أديب: "لو مراتي ماتت هتجوز على طول"

سعيد حساسين

حساسين: "ده إعلام سيدي العريان"

ألمانيا توقف توريدات الأسلحة للسعودية بشكل كامل

عرب وعالم

توماس دى مدزيير، وزير داخلية ألمانيا
توماس دى مدزيير، وزير داخلية ألمانيا

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ضبط ورشة إصلاح أسلحة داخل شركة بيع أسلحة وذخائر

#

«ماكرون» يهاجم المطالبين بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية

#

ماكرون يرفض الإجابة عن هذا السؤال بشأن السعودية

#

عائض القرني يعلن موقفه من أزمة «خاشقجى»

السعودية

ألمانيا

جمال خاشقجي

الأسلحة

الخارجية

أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الإثنين، أن الحكومة توقفت بشكل كامل عن توريدات الأسلحة إلى السعودية.

وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد أعلن عن فرض برلين عقوبات على 18 سعوديا، بالارتباط مع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأوضح ماس، في تصريح أدلى به اليوم في بروكسل، أن العقوبات تقضي بفرض حظر على دخول هؤلاء الأراضي الألمانية.

وأشارت الخارجية الألمانية على حسابها في "تويتر" أن هذه الخطوة العقابية اتخذت بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا، بينما رفضت متحدثة باسم الوزارة الكشف عن أسماء السعوديين الذين طالتهم العقوبات، وذلك بموجب القانون الألماني.

وسبق أن اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات عقابية بحق 17 مسؤولا سعوديا لدورهم في القضية المدوية ذاتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» السيسى:هناك إساءة كبيرة يجب أن تتصدوا لها
» عامل يقتل زوجته ويتخلص منها بأرض زراعية
» 24 فائدة صحية لـ"القلقاس"
» على مهرجان حمو بيكا.. مدرس يشرح للتلاميذ درس الجغرافيا
» ألمانيا تفرض عقوبات على 18 متهمًا في مقتل "خاشقجي"
» إعلامية شهيرة تشتري فيلا بـ5 ملايين دولار
» اختتام فعاليات مؤتمر مكافحة العدوى بمستشفى القوات المسلحة
» بالفيديو.. طريقة سهلة لعمل "الملبن"
» حكومة نتنياهو تنجو من فخ "ليبرمان"
» سفاح يعترف بقتل 90 شخصًا
» شاهد.. كاميرا مراقبة ترصد "شبح"!

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • مغرب

    05:00 م

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»