20 لاعبًا بقائمة بتروجت لمواجهة الطلائع

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أعلن مؤمن سليمان المدير الفني لفريق بتروجت، قائمة الفريق البترولي لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها غدًا الثلاثاء في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري.

تضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: علي فرج، محمد أبو المجد بونجا، محمد صبحي

خط الدفاع: حسام حسن، إبراهيم القاضي ،أحمد عبدالعال، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمد رضا ، أحمد صبحي

خط الوسط: أحمد جمال ، محمد فييرا، شيملس بيكلي ، أحمد عبد الرحمن زولا، محمود عماد، أحمد العجوز، محمود صلاح

خط الهجوم : أحمد مصطفى لا لا، محمد سالم، أحمد رؤوف


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