إسبانيا تسعى لتنظيم كأس العالم 2030

أشارت صحيفة إسبانية إلى أن "بيدرو سانشيز"، رئيس الوزراء الإسباني، اجتمع مع الثنائي محمد السادس ملك المغرب، ورئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، وذلك لعرض خطة إسبانيا الخاصة بالتنظيم المشترك لمونديال 2030 رفقة كلًا من البرتغال، والمغرب.

وأكدت صحيفة "إل بايس" الإسبانية أن رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" عرض على المسئولين المغاربة فكرة الملف المشترك لتنظيم مونديال 2030، وأنهم رحبوا كثيرًا بهذا العرض، لاسيما وأن المملكة المغربية سعت منذ فترة طويلة، لتنظيم بطولة كأس العالم.

وفي حال تقديم الملف المشترك لتنظيم مونديال 2030 بين الثلاثي "إسبانيا، المغرب، البرتغال"، للاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي، ونجاح هذا الملف المشترك لتنظيم بطولة كأس العالم، فإنها ستعد المرة الأولى على الإطلاق، التي تنجح فيها دول تنتمي لقارتين مختلفتين في تنظيم المونديال.