  • الإثنين 19 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:32 م
بحث متقدم
أرشيفية

تحليل مخدرات لموظفي الدولة.. شرط للاستمرار والترقي

توك توك

عالم «التوك توك».. الحبل على الغارب

الدولار

انخفاض مفاجئ في أسعار الدولار

الدروس الخصوصية

المدرسون للحكومة: "احنا اللى دهنا الهوا دوكو"

سعد الدين الهلالي

«الهلالي»: الإخوان وراء زيادة الإنجاب في مصر

الرئيس السيسي

هذه أهم الرسائل في خطاب «السيسي» اليوم

يونس شلبي

قصة الداعية الذي تأثر به يونس شلبي قبل وفاته

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

كوهين يعظ :"أيظنون أن الله لن يجمع عظام خاشقجي"

تسريب تفاصيل أول تسجيل لقتل «خاشقجي»

حزب النهضة

شبح الحظر يطارد إخوان تونس.. والسبب مصر

إسبانيا تسعى لتنظيم كأس العالم 2030

الرياضة

كأس العالم
كأس العالم

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

ملف عربي مشترك لتنظيم كأس العالم 2030

#

صفر المونديال يطارد مسعى مصر لاستضافة نسخة 2030

#

وزير الرياضة: مصر تُخطط لاستضافة كأس العالم 2030

#

ريال مدريد يستعين بمدرب إسبانيا لثلاثة مواسم

الاجهزة الامنية

النصب على المواطنين

القبض علي عاطل

انتحال صفة صحفي

أشارت صحيفة إسبانية إلى أن "بيدرو سانشيز"، رئيس الوزراء الإسباني، اجتمع مع الثنائي محمد السادس ملك المغرب، ورئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، وذلك لعرض خطة إسبانيا الخاصة بالتنظيم المشترك لمونديال 2030 رفقة كلًا من البرتغال، والمغرب.

وأكدت صحيفة "إل بايس" الإسبانية أن رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" عرض على المسئولين المغاربة فكرة الملف المشترك لتنظيم مونديال 2030، وأنهم رحبوا كثيرًا بهذا العرض، لاسيما وأن المملكة المغربية سعت منذ فترة طويلة، لتنظيم بطولة كأس العالم.

وفي حال تقديم الملف المشترك لتنظيم مونديال 2030 بين الثلاثي "إسبانيا، المغرب، البرتغال"، للاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي، ونجاح هذا الملف المشترك لتنظيم بطولة كأس العالم، فإنها ستعد المرة الأولى على الإطلاق، التي تنجح فيها دول تنتمي لقارتين مختلفتين في تنظيم المونديال.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الاتحاد الأوروبي يدرس تطبيق الـvar في أمم أوروبا
» تراجع أسعار الأسمنت 50 جنيهًا
» جريزمان: "ميسي ضمن أسباب عدم لعبي للبارسا"
» حجز قضية تجميد عضوية "هانى العتال" في الزمالك
» بالصورة.. مواعيد مباريات الجولة الـ15 من الدوري
» طالب حقوق يشنق نفسه داخل مزرعة بالفيوم
» الرئيس التونسي يستقبل نجيب ساويرس في قصر قرطاج
» المصري يشكو "الجبلاية" لـ"الفيفا"
» نفاد تذاكر العائلات لمباراة الوصل والأهلي
» "صلاح" يقود تشكيلة الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا
» التحقيق في خبر إدراج برلمانية كويتية على قوائم الترقب

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب