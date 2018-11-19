عاطل ينتحل صفة صحفي للنصب على المواطنين

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انتحال صفة صحفي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على عاطل لاتهامه بانتحال صفة صحفى ورئيس مجلس إدارة جريدة عربية والنصب على الباحثين عن وظائف مقابل الحصول على مبالغ مالية.

توصلت تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة بإشراف العميد ضياء فاروق مدير الإدارة، إلى انتحال "عبدالتواب. ش" عاطل، لصفة صحفى ورئيس مجلس إدارة جريدة عربية، للنصب على الباحثين عن وظائف مقابل الحصول من كل ضحية على مبلغ 250 جنيها مقابل استمارة توظيف، واستئجاره شقة بالطالبية لاستقبال ضحاياه.

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته كارنيهات مزيفة واستمارات توظيف، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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