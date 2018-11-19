مقتل عسكري و5 مسلحين في اشتباكات بالجزائر

19 نوفمبر 2018 - 08:55 م

تمكن الجيش الجزائري خلال عملية عسكرية يقوم بها ضد جماعة مسلحة بمدينة قسنطينة شمال شرقي البلاد منذ مساء الأحد، من القضاء على 5 مسلحين، وفقا لما أكده مصدر أمني لموقع "TSA عربي".

ووفقا للمصدر ذاته، تم إطلاق هذه العملية إثر ورود معلومات تؤكد وجود مجموعة إرهابية في المكان المسمى شعبة المذبوح في بني حميدن شرق قسنطينة.

كما صرح المصدر بأن جنديا أصيب بجروح خطيرة يوم الأحد، توفي متأثرا نها اليوم الاثنين.

إلى ذلك، تمكنت القوات الجزائرية من القضاء على مسلح آخر بولاية ميلة، شمال شرقي الجزائر، وضبط رشاش كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فإن العملية تمت إثر تمشيط بمنطقة أولاد محمد ببلدية ال?رارم.

ويوم الأحد، كشف الجيش الجزائري عن مخبأ يحوي كمية من الأسلحة والذخيرة، قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي لأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، جنوب غربي البلاد.