انخفاض مفاجئ في أسعار الدولار

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تعرف على أسعار الدولار اليوم

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام، خدمة رصد أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم، الأثنين، 19 نوفمبر 2018.

وانخفض سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس قرشين، ليسجل 17.86 جنيه مقابل 17.88 جنيه، فيما استقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 17.86 جنيه للشراء، و 17.95 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديث يبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه:

البنك                         الشراء           البيع

البنك المركزي             17.86           17.95

بنك مصر                  17.79           17.89

الأهلي المصري           17.78           17.88

القاهرة                      17.86            17.96

الإسكندرية                 17.86           17.96

التجاري الدولي            17.86            17.96

أبو ظبي الإسلامي         17.89            17.96

قناة السويس                17.86           17.96

البركة                       17.87           17.96


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