"كارتيرون" يستقر على إشراك "نيدفيد" كظهير أيمن

استقر الفرنسي "باتريس كارتيرون"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بـ "كريم نيدفيد"، في مركز الظهير الأيمن، بالمباراة المقبلة أمام الوصل الإماراتي، في إياب دور الـ 16 من البطولة العربية.

ويغيب عن الأهلي في هذا اللقاء الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني بسبب الإصابة، وخاصة أن الأول يُعاني من مزق في العضلة الأمامية، فيما يُعاني الثاني من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل.

وجاء استقرار "كارتيرون" على إشراك "نيدفيد" في مركز الظهير الأيمن، بعدما شارك فيه في الشوط الثاني من مباراة الترجي التونسي، بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بدلًا من المصاب محمد هاني.

وتسافر بعثة الأهلي صباح غدًا الثلاثاء إلى الإمارات، استعدادًا لمواجهة الوصل يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ 16 من كأس زايد للأندية الأبطال.