» جريزمان: "ميسي ضمن أسباب عدم لعبي للبارسا"

كشف الفرنسي "أنطوان جريزمان"، لاعب أتليتكو مدريد، عن سبب رفضه الانتقال إلى فريق برشلونة خلال الانتقالات الصيفية الماضية، مشيرًا إلى أن الأرجنتيني "ليونيل ميسي" مهاجم البارسا، كان أحد أسباب رفضه.

وقال "جريزمان"، في تصريحاته لمجموعة "Canal +" الفرنسية: "أنا متواجد في نادي يفعل كل شيئ من أجل استمراري لفترة طويلة مع الفريق، وحينما هتفت الجماهير ضدي، جاء المدرب سيميوني إلى منزلي من أجل تهدئتي وأعطاني الثقة اللازمة للنهوض مجددًا".

وعن سبب رفضه الانتقال لفريق برشلونة، أجاب "جريزمان": "لو رحلت للفريق الكتالوني، كنت سأصبح الرجل الثاني خلف ليونيل ميسي، وذلك كان السبب في رفضي الانتقال لمعقل الكامب نو"

وتابع "جريزمان": "تعرضت للعديد من الضغوط، خلال الفترة الماضية، وإدارة برشلونة كانوا متمسكين بضمي وأرسلوا لي عدة رسائل، وفي الجهة الأخرى، رأيت مدى تمسك إدارة ولاعبي أتليتكو مدريد بي، ولكني أرى إني اتخذت القرار الصحيح في النهاية بالاستمرار في قلعة الروخو بلانكوس".