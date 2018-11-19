» حجز قضية تجميد عضوية "هانى العتال" في الزمالك

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، اليوم قراره في القضية رقم 23 لسنة 2018، والتي تقدم بها هانى العتال، نائب رئيس الزمالك، في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ضد مجلس إدارة النادي، مطالبا إبطال أول اجتماع للمجلس لأنه كان يتوجب على رئيس النادي إخطار المجلس كاملا بموعد انعقاده لكن ذلك لم يحدث،وتم الإجتماع سرا، وتم تجميد عضويته في المجلس.

وقرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري حجز القضية للحكم يوم 26 من الشهر الجارى.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي، قد أصدر أمس قراره في القضية رقم 40 لسنة 2018، والتى تقدم بها هانى العتال، نائب رئيس الزمالك، في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ضد الممثل القانونى لنادى الزمالك، وضد هشام حطب رئيس الجنة الأوليمبية طالب فيها ببطلان اجراءات الدعوى لعقد جمعيتين عموميتين والتي أقيمت يومي 30 و31 أغسطس الماضي بمقر النادي، بوقف تنفيذ الجمعيتين العموميتين .