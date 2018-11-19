سقوط 3 مسجلين خطر بينهم هارب من مؤبد بالدقهلية

مصطفى صابر
تمكن ضباط وحدة مباحث المطرية, من إلقاء القبض على "محمد ر ع م" 33 عاما، عاطل، مسجل شقى خطر "سرقات عامة"، سابق اتهامه في 27 قضية، وبحوزته بندقية آلية وكمية من الطلقات و65 تذكرة هيروين ومبلغ مالى.
كما تم ضبط "إيهاب ث ك"، 23 سنة، عاطل، من ذوى المعلومات الجنائية والمطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا سرقة وسلاح ناري وإطلاق اعيرة نارية وبحوزته بندقية خرطوش وكمية من الطلقات.
ونجح ضباط وحدة مباحث مركز بلقاس من ضبط "مختار ع م" 31 سنة، مسجل شقى خطر "مخدرات"، ومحكوم عليه بالمؤبد في قضية اتجار مخدرات، وبحوزته لفافتين كبيرة الحجم وزنهما 10 كيلو، وسلاح ناري فرد خرطوش.
وتحررت محاضر لكل منهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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