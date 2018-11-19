"سواريز" يوجه رسالة إلى "ديمبلي" بشأن إدمانه "البلايستيشن"

وجه المهاجم الدولي الأوروجوياني، ولاعب برشلونة "لويس سواريز"، رسالة خاصة لزميله بالفريق الكتالوني الدولي الفرنسي «عثمان ديمبيلي»، وذلك قبل المواجهة الودية المرتقبة بين منتخبي فرنسا، وأوروجواي، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء.

وقال «سواريز» خلال المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مواجهة منتخب بلاده أمام فرنسا،: «يجب أن يجعل ديمبيلي تركيزه منصب بشكل أكبر على كرة القدم، وأن يقتدي بالعديد من الأمثلة الرائعة للاحتراف، والمتواجدة داخل غرفة ملابس برشلونة».

وتابع: «بالتأكيد العلاقة بين ديمبيلي وجميع اللاعبين في برشلونة مميزة للغاية، وبات أكثر انسجامًا مع لاعبي الفريق، لكن عليه أن يكون أكثر مسئولية في بعض الجوانب الأخرى، التي تخص كرة القدم».

وكشفت صحيفة إسبانية، السبب الحقيقي وراء تراجع مستوى الجناح الدولي الفرنسي «عثمان ديمبيلي»، منذ انضمامه لفريق برشلونة.

وأشارت صحيفة «دياريو آس» الإسبانية إلى أن اللاعب الفرنسي الشاب صاحب الـ 21 عامًا، يعتذر بشكل متكرر عن التواجد في تدريبات برشلونة خلال الفترة الأخيرة بحجج وأعذار واهية، منها معاناته المستمرة من وجود آلام في المعدة، ليخرج طبيب برشلونة في تصريح رسمي مؤخرًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» وينفي معاناته من الإصابة بأي أمراض أو التهابات في المعدة، كما يزعم اللاعب.

وأشارت «دياريو آس» أن السبب الرئيسي وراء غياب «ديمبيلي» المتعمد عن تدريبات برشلونة، يرجع إلى قيامه بمرافقة أصدقائه بشكل دائم يوميًا للعب العديد من الألعاب الالكترونية لفترات طويلة، وعلى الأخص لعبة «البلاي ستيشن» الشهيرة.