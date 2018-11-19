» تراجع أسعار الأسمنت 50 جنيهًا

19 نوفمبر 2018 - 09:38 م

أفادت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، بأن أسعار الأسمنت تراجعت بنحو 30 إلى 50 جنيهًا بحسب كل شركة، وذلك في محاولة من أصحاب الشركات لإنعاش الأسواق مع ضعف القوة الشرائية.

وسجل سعر الأسمنت بالشركة العربية للأسمنت "أسمنت المسلح" 860 جنيها للطن، وسعر شركة أسمنت بورتلاند طرة 800 جنيه للطن، والشركة القومية للأسمنت "الفاخر" 820 جنيهًا للطن، بحسب الزيني.

وبلغ سعر أسمنت سيناء 820 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 790 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 800 جنيه للطن، ومجمع بني سويف 840 جنيهًا للطن.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بـ 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت.