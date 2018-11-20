"أديب": هذه هي القضية الأهم حاليا في مصر

20 نوفمبر 2018 - 01:50 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تزيد 2،5 مليون شخص سنويًا، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، أنه تم تدشين حملة "2 كفاية" لتنظيم الأسرة منذ أيام، لافتا إلى أنا الدولة بكل مؤسساتها يجب أن تدعم تلك الحملة.

