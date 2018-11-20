تصريحات نارية من حلا شيحة ضد مهاجمي خلعها الحجاب

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الحجاب

حلا شيحة

شنت الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة هجومًا شرسا على جميع من هاجموها بعد قرار خلعها الحجاب .

وقالت "حلا" خلال لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس: "توقعت رد الفعل الغاضب بس متوقعتش يبقى بالقوة دي .. أنا اتخضيت من اللي حصل بس اللي حابة أقوله إن الحجاب حاجة تخصني ومش محتاجة أشرحها لحد .. لما حسيت إني عايزة ألبسه لبسته وكنت مرتاحة عشان كنت محتاجة أقرب من ربنا .. ولما شيلته فأنا شيلته لوحدي ومطلبتش من حد يشيله زيي عشان كدة بكرر تاني إن دي في النهاية مسألة تخصني ومش هشرحها لحد".


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