مفاجآت مدوية عن السيدة التي رفض نعشها دخول المسجد

20 نوفمبر 2018 - 06:45 ص

كشف عدد أهالي قرية أريمون بمحافظة البحيرة عدة مفاجآت عن السيدة التي ظهر نعشها في فيديو وكأنه يرفض دخول المسجد للصلاة عليها .



وقال أحد أهالي القرية أن المتوفاة كانت سيدة طيبة وتقية لكنها كانت مطيعة جدًا لزوجها ، ولما توفيت كان زوجها طريح الفراش ولم يستطع المشي في جنازتها من شدة المرض ، ولذلك رفض النعش دخول المسجد حتى أحضر الناس زوجها محمولًا ولمس النعش فدخل المسجد.



وقال آخر: "الست دي كانت عندها كرامات وكانت بتعالج الأطفال الرضع اللي بيجيلهم التهابات في فمهم تمنعهم من الرضاعة .. كانت تضع إصبعها في فم الطفل فيشفى فورًا .. أما الأطفال الذين كانت تهاجمهم آلام غريبة فكانت تأتي ببيضة وتضعها فوق جسد الطفل وتحركها عليه ببطء وعندما تصل البيضة إلى المكان الذي به الوجع كانت تصدر إشارة للسيدة فتقوم بربط البيضة على الجزء الموجوع فيشفى".



واستنكر آخرون ما قيل عن السيدة ، قائلين: "أساءوا لها وقالوا عنها الكثير وهذا غير حقيقي .. السيدة كانت تسبح ليل نهار ولم تكن شابة مثلما قالوا بل تجاوزت السبعين وماتت عقب صلاة الفجر".



وشكك نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في صحة الفيديو ، مشيرين إلى أن الناس في المقطع كانوا يتصرفون بشكل عادي ولم يبدُ على بعضهم أنه استغرب من حركة النعش ، وربما كانوا يريدون الذهاب إلى مسجد معين أو شيء من هذا القبيل ، مستبعدين ما روجه أهالي القرية من مبالغات عن الأمر.



