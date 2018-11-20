» من هي الفنانة شاهيناز طه التي توفيت قبل يومين؟

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
أعلن الطيار كريم سكر وفاة حماته الفنانة شاهيناز طه يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 70 عامًا .
وهذه بعض المعلومات عنها :
- من مواليد سنة 1948
- دخلت الوسط الفني سنة 1964 وكان عمرها آنذاك 16 سنة ، وقد أهلتها ملامحها الأرستقراطية للعب شخصية "سعاد" ابنة الباشا في فيلم المارد .
- شاركت في أفلام مثل "خلي بالك من زوزو و "مطاردة غرامية" و "زمان يا حب".
- اعتزلت في السادسة والعشرين من عمرها وكان آخر أعمالها فيلم "آنسات وسيدات" ، وبعدها ابتعدت عن الأضواء وتفرغت لحياتها الأسرية .
- كان البعض يعتقد أنها شقيقة الفنانة شويكار إلا أن الأخيرة نفت هذه الشائعة ، وربما كان اعتقاد الناس نابع من وجود شقيقة لشويكار اسمها "شاهيناز" بالفعل وتزوجت من الملحن حلمي بكر .. لكن الصحيح أن شاهيناز طه وشويكار لا يجمعهما أي شيء سوى العمل.
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