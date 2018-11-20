أمير مرتضى يهاجم الأهلي بضراوة: فين المباديء بتاعتكم دي؟

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امير مرتضى

شن أمير مرتضى - المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك - هجومًا شرسًا على الأهلي ، متسائلًا عما يسمى "المباديء" فيما فعله العملاق الأحمر مع لاعبه السابق عبدالله السعيد.

وقال "مرتضى" خلال مداخلة مع قناة "أون سبورت": "أين المباديء فيما يضعه الأهلي من سقف لعقود اللاعبين ثم يذهب ويعطي - بالاتفاق مع الشركة الراعية - أموالا في الخفاء للاعبين معينين؟".

وأردف: "كيف يلتقط الأهلي صورة مع عبدالله السعيد وبعد توقيعه بـ4 ساعات يعلن عرضه للبيع؟ أين المباديء في ذلك؟ .. هذه الكلمة تم ترويجها بشكل خاطيء .. والأهلي محترف في تزيين وتجميل أخطائه أمام الجماهير وهذا يحسب له".



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