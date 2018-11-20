عدلي القيعي يزف أخبارًا سارة لجماهير الأهلي

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عدلى القيعى

كشف المهندس عدلي القيعي - رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي - أن ناديه بصدد التعاقد مع عدد كبير من الصفقات خلال الفترة المقبلة .

وقال "القيعي" خلال برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة "الأهلي": "سنجلب الكثير من الصفقات .. الأهلي يحتاج للتدعيم لكن الأمور لن تتم بسهولة .. كل صفقة ستدخل فيها ستجد الكثير من المزايدات من أندية أخرى".

وأضاف: "البعض يطالبني بإعادة سيناريو ضم أبو تريكة وبركات وغيرهم الذين صنعوا الجيل الذهبي للأهلي .. جميل .. لكن أين "أبو تريكة" و "بركات" في الدوري المصري الآن؟ .. خامة اللاعبين مختلفة".

وتابع: "كلما تعاقدنا مع لاعب تتساءل الجماهير: هل هذا هو اللاعب الذي دفعتهم فيه كل تلك المبالغ؟ .. رغم أن أغلب هؤلاء اللاعبين جاءوا برضاء جماهيري تام ، وبطلب أيضا .. باستثناء اللاعبين الذين جاءوا من أندية صغيرة".

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