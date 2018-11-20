شاهد.. مني عراقي تظهر حافية القدمين على الهواء

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النهار

مني عراقي

انتباه


تعرضت الإعلامية مني العراقي، لموقف محرج قبل تصوير حلقة برنامج "انتباه ".

وظهرت " العراقي" بكواليس ما قبل تصوير برنامج " انتباه " المذاع علي فضائية " النهار" ، وهي تؤكد أنها لم تحضر " الحذاء " الذي سترتديه علي الهواء خلال التسجيل .

و أوضحت " العراقي" أنها ستظهر علي الهواء و هي "حافية " القدمين ، قائلة :" مودي كان وحش و انا بجهز لبسي ، لدرجة إني نسيت الجزمة اللي هلبسها ، فشكلي مضطرة أحضر الحلقة ديه و أنا حافية".

شاهد الفيديو..
 

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