شاهد.. مني عراقي تظهر حافية القدمين على الهواء

20 نوفمبر 2018 - 08:25 ص



تعرضت الإعلامية مني العراقي، لموقف محرج قبل تصوير حلقة برنامج "انتباه ".



وظهرت " العراقي" بكواليس ما قبل تصوير برنامج " انتباه " المذاع علي فضائية " النهار" ، وهي تؤكد أنها لم تحضر " الحذاء " الذي سترتديه علي الهواء خلال التسجيل .



و أوضحت " العراقي" أنها ستظهر علي الهواء و هي "حافية " القدمين ، قائلة :" مودي كان وحش و انا بجهز لبسي ، لدرجة إني نسيت الجزمة اللي هلبسها ، فشكلي مضطرة أحضر الحلقة ديه و أنا حافية".



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