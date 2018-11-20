تعرف علي سعر الدولار

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر.
وسجل السعر في البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، بنك مصر 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وبنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، استقر السعر عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، البنك العربي الأفريقي الدولي 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
وبلغ السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.89 للشراء و17.99 جنيه للبيع، والبنك الأهلي اليوناني ليسجل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
ظهر11:45 ص
فجر
05:04
شروق
06:31
ظهر
11:45
عصر
14:39
مغرب
16:59
عشاء
18:29