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السكة الحديد: مجهود مكثف لتطوير البنية الأساسية للقطارات

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عقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اجتماعًا مساء أمس مع قطاع الخدمات المشتركة لمتابعة تقدم الأعمال بمشروعات تطوير المحطات ضمن خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة خلال هذه المرحلة والتي تتضمن تطوير البنية الأساسية من نظم الإشارات والمزلقانات وتجديدات وصيانة السكك وتطوير المحطات بالإضافة إلى مشروعات الوحدات المتحركة من جرارات وعربات.

وأوضح رئيس الهيئة أن أعمال تطوير المحطات تشمل عدد 49 محطة بتكلفة إجمالية 1136 مليون جنيه, تم الانتهاء من عدد 40 محطة وجار العمل فى عدد 9 محطات بالإضافة إلى تحسين وصيانة عدد 133 محطة بتكلفة إجمالية 621 مليون جنيه تم الانتهاء من عدد 83 محطة وجارٍ العمل فى عدد 50 محطات بنسبة التنفيذ 70%.

وشدد رئيس الهيئة خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتحسين التي تتم بالمحطات طبقا للبرامج الزمنية المحددة وسرعة إزالة أي معوقات تؤثر بالسلب على تقدم الأعمال، وذلك بالتنسيق مع المحليات والتأكد من مدى مطابقة أصول البنية الأساسية وذلك حرصا من الهيئة على امن وسلامة مسير القطارات لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.

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