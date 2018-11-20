» «انتصار السيسى» تهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوى

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وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، التهنئة للمسلمين بالمولد النبوي الشريف.

ونشرت على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا تحقِرَنَّ من المعروف شيئًا.. ولو أنْ تُعطِي صلة الحبل، ولو أنْ تُعطِي شِسعَ النَّعل، ولو أنْ تَنْزِع من دَلوِك في إناء المُستَسقِي، ولو أنْ تنحِّي الشيءَ من طريق الناس يُؤذِيهم، ولو أنْ تَلقَى أخاك ووجهُك إليه مُنطَلِق، ولو أنْ تلقى أخاكَ فتُسلِّم عليه، ولو أنْ تُؤنِس الوَحشان في الأرض".

وأضافت: "في يوم موْلد مَن اجتمعت فيه محاسن الصفات وأكملها.. نتذكّر شيئًا من وصايا الحبيب المصطفى، صلّى الله عليه وسلّم، كل عامٍ وأنتم بخير".

يذكر أن الأمة الإسلامية نحتفل اليوم بمولد سيد الخلق الرسول الكريم محمد صلي الله عليه وسلم.



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